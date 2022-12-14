«Особенная ситуация» мешает Гарику Харламову съехать от властной матери

41-летний комик Гарик Харламов до сих пор живет с матерью и не может отделиться от родственницы. Психолог Филипп Литвиненко заявил, что в этом случае имеет место «особенная ситуация».

Несмотря на статистику, согласно которой в 90% случаев мужчины живут с матерью из-за неспособности принимать решения, с Харламовым другая история. У юмориста «хороший контакт» с матерью, что бывает нечасто и «очень ценно».

Психологически с ним всё в порядке, считает специалист. «Здесь какая-то особенная ситуация, когда просто он проводит время с матерью», - сказал Литвиненко и предположил, что им обоим сейчас нужна поддержка, учитывая недавний развод звезды с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее между бывшими супругами произошел публичный конфликт. Харламов сообщил, что оставил жене «обоссанный» и «облеванный» дом. Асмус опровергла эту информацию – никакой недвижимости после развода она не получила. В конфликт вмешалась мать Харламова – она встала на сторону сына и заткнула бывшую невестку.