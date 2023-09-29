«Удивительно»: Лещенко рассказал о поступке Пахмутовой на следующий день после похорон Добронравова
Лещенко удивили слова Пахмутовой на следующий день после похорон Добронравова.
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Певец Лев Лещенко рассказал, что его удивили слова композитора Александры Пахмутовой на следующий день после похорон поэта-песенника Николая Добронравова. Несмотря на трагедию, вдова нашла силы поблагодарить окружающих за участливость.
Об этом Лещенко рассказал в эксклюзивном комментарии Пятому каналу.
Певец созвонился с Пахмутовой 21 сентября – на следующий день после похорон Добронравова. По его словам, композитор «была в приличном настроении».
«И даже удивительно, что она поблагодарила за то, что пришли, спели, что-то сказали», - поделился Лещенко.
Он назвал «редчайшим даром» способность человека собраться и поблагодарить людей при такой трагедии. Поступок Пахмутовой поверг Лещенко «в какое-то эмоциональное состояние».
Певец считает, что в сложившейся ситуации надо поддерживать эту «удивительную и уникальную личность», показать, что она не одна.
29 сентября появилась информация, что Пахмутова впала в сильную депрессию и постоянно плачет. Улучшения наступают, когда она вспоминает о муже: смотрит их совместные снимки и переслушивает песни. Врачи обеспокоены состоянием композитора и опасаются ухудшения здоровья.