Плачет каждый день: Александра Пахмутова впала в сильную депрессию

Композитор Александра Пахмутова впала в сильную депрессию и плачет каждый день. Об этом сообщили источники в близком окружении 93-летней вдовы.

Подробности приводит сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пахмутова до сих пор переживает из-за смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. За ней присматривают две сиделки и помощник, приходит подруга.

Настроение Пахмутовой улучшают только воспоминания о супруге: общие песни, фотографии. Вдова твердит о сильной любви к мужу.

Пахмутову поддерживают близкие люди. Однако переживания опасны для здоровья композитора, предупреждают врачи.

Напомним, Добронравов ушел из жизни 16 сентября. Смерть наступила в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что во время похорон Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь.