Удивила зрителей показа Dolce&Gabbana: модель Ирина Шейк стала блондинкой

В Милане прошел показ весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели Моды. В нем приняла участие 38-летняя модель Ирина Шейк. Она сумела удивить зрителей новой прической — из брюнетки она перевоплотилась в блондинку. Фотографии участницы показа опубликовал Telegram-канал Starhit.ru.

Главной гостьей шоу стала поп-дива Мадонна. Представленные на показе итальянскими дизайнерами наряды отсылали к культовым образам певицы, созданным Жан-Полем Готье.

Однако не меньшее внимание на шоу Доменико Дольче и Стефано Габбаны собрала российская модель Ирина Шейк. Она вышла в наряде, в котором легко угадывались оммажи на Готье-эру Мадонны. При этом цветом волос участница показа тоже решила быть похожей на поп-диву. Вместо брюнетки зрители увидели на подиуме блондинку.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк стала лицом новой осенне-зимней коллекции 2024 года бренда Helmut Lang. Она снялась в рамках показа с новой стрижкой.