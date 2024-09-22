«Олицетворяет силу и стойкость»: Ирина Шейк снялась с новой короткой стрижкой

38-летняя модель Ирина Шейк стала лицом новой осенне-зимней коллекции 2024 года немецкого бренда одежды Helmut Lang. На кадрах с фотосессии знаменитость предстала в утонченных и бунтарских образах с короткой стрижкой. Снимки опубликованы на официальной странице бренда в соцсети.

Лицом для коллекции осень-зима 2024 года Helmut Lang не случайно была выбрана Ирина Шейк. По мнению креативного директора бренда Питера До, она «олицетворяет как силу, так и стойкость Нью-Йорка, что делает ее идеальной моделью для кампании».

«Меня вдохновляет ее способность адаптироваться к постоянному движению города», — отметил Питер До.

На кадрах с презентации коллекции Ирина Шейк предстала с новой для себя стрижкой «под мальчика» в разных образах. Так, модель позировала в костюме в красно-серую клетку, напоминающую принт клетчатой сумки из 90-х. Также знаменитость примерила строгий приталенный пиджак и прозрачную юбку. На еще одном фото она была запечатлена в белой прозрачной рубашке и свободных джинсах.

Напомним, знаменитость продолжает активно участвовать в модных показах. Так, недавно Ирина Шейк посетила Неделю моды в Нью-Йорке и представила на двух мероприятиях полупрозрачное платье от бренда Tory Burch и ярко-желтое вечернее платье от Carolina Herrera.

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