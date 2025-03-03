«Удивила всех присутствующих»: оскандалившаяся Лолита возвращается на ТВ после «отмены»

Оскандалившаяся певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют по всей России, возвращается на телевидение. В ближайшее время артистка появится в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

В пятом сезоне «Суперстар!» место Лолиты в кресле жюри заняла Наташа Королева. Однако, по информации инсайдеров, вскоре все изменится, поскольку певица вернется на телевидение после «отмены».

«Лолита займет теперь место Наташи Королевой. Певица станет одним из членов жюри. И сидеть она будет на том самом кресле, на котором долгое время сидела Наташа — рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым», — заявили источники.

Как утверждается, выпуск с участием артистки зрители увидят уже 8 марта. Очевидцы отметили, что во время съемок Лолита пребывала в прекрасном настроении и шутила, а также поразила всех своим образом.

«Лолита удивила всех присутствующих образом. На съемке она появилась с татуировкой на шее, которая ей, к слову, очень ей идет. Все были рады Лолу видеть: съемки прошли легко и весело. Лола и сама была на подъеме: в последнее время, как известно, на ТВ она появляется не так часто, как раньше. Компанию ей составили, помимо Соседова, Лера Кудрявцева и солист „Иванушек“ Кирилл Туриченко», — поделились собеседники издания.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала в 2023 году после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске, Волгограде и Перми. По словам артистки, это произошло из-за «доносов» общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Лера Кудрявцева поделилась кадрами со съемок «Суперстар!», рассекретив участие в шоу Лолиты.