Удивила стильным образом: певица Zivert вернулась на сцену после долгого перерыва в новом имидже

33-летняя певица Zivert (Юлия Зиверт) вернулась к концертной деятельности после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем. Исполнительница хита Life не только представила новую сольную программу, но и вышла на сцену в новом имидже. Артистка поделилась кадрами с выступления в соцсети.

На одном из концертов Zivert появилась с новым цветом волос модного сейчас оттенка бургунди. До этого певица была брюнеткой. Артистка не стала раскрывать, надела ли она парик или решилась на очередной эксперимент с внешностью. Известно, что знаменитость уже не первый раз кардинально меняет имидж: за время карьеры она неоднократно меняла прическу — от афрокудрей до короткой стрижки.

Напомним, в феврале этого года Zivert приняла решение на время уйти со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. Выяснилось, что певицу беспокоят сильные боли в спине. Артистка отменила выступления до осени и сообщила об этом в личном блоге.

«Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол», — призналась тогда Zivert.

Позднее стало известно, что певицу беспокоит остеохондроз позвоночника. Как оказалось, диагноз выявили еще в 2022 году, но за два года ситуация только ухудшилась. Болезнь перешла в острую фазу, боли в спине усилились, поэтому Zivert физически не могла продолжать выступать с концертами. По словам знаменитости, сейчас она чувствует себя «гораздо лучше» и уже готова к предстоящему туру.

Ранее мы писали о том, что Zivert заявила о возобновлении концертов и раскрыла, в каких городах выступит.