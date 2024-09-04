«Чувствую себя гораздо лучше»: Юлия Zivert заявила о возобновлении концертов

Певица Юлия Zivert выступила в Открытой студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Музеон» и рассказала о важных изменениях в своей жизни. Артистка стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где исполнила хиты.

Знаменитость полгода не давала концерты, но сейчас набралась сил и готова радовать поклонников. Она заявила о том, что официально возобновляет сценическую жизнь.

«Подкачало здоровье. Сейчас чувствую себя гораздо лучше. Не сказать, что полгода я только отдыхала. На самом деле, у меня было небольшое путешествие, а все остальное время я провела на проекте «Голос», мы писали музыку для новых артистов и для меня, снимали клипы. Все лето готовили шоу для тура, с которым сейчас поедем по стране. Вот так выглядит восстановление по-зивертовски», – поделилась певица в эфире «Авторадио».

Юлия отметила, что впереди ее ждут выступления в Сочи, Ростове-на-Дону, Омске, Тюмени, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Краснодаре, Ереване, Уфе и в других городах. Она будет радовать слушателей и зрителей вплоть до декабря.

«Это города, где люди ждут меня уже долго, где концерты были перенесены из-за моего физического состояния. Я вернулась и еду отдавать долги народу!» – рассказала артистка.

Девушка исполнила хиты и порадовала новинками, а также новостью о том, что у нее появился собственный продюсерский проект. Она намерена продвигать свою бэк-вокалистку Виву, которую называет «итальянской дочуркой».