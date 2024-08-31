Удивила смелым образом: актриса Анна Чиповская кардинально сменила имидж

37-летняя актриса Анна Чиповская удивила публику новым образом. Артистка кардинально сменила имидж и поделилась кадрами в личном блоге.

На опубликованных снимках Анна Чиповская предстала при красном освещении с короткой рваной стрижкой и укладкой с объемом у корней. Актриса также сделала вечерний макияж. Говоря об уходе за внешностью, знаменитость признавалась, что является «большой поклонницей вкусной еды и хорошего алкоголя», но для того, чтобы оставаться в хорошей форме, ей приходится ограничивать себя.

«Если раньше можно было с удовольствием съесть на ночь пиццу, запить ее хорошим вином или пивом, и все это осталось бы безнаказанным, то сейчас о таком можно забыть. Приходится себя самоограничивать», — делилась Анна Чиповская.

Артистка отмечала, что ей хотелось бы ощущать себя комфортно в кадре, однако в жизни вопрос внешнего вида для нее стоит более остро.

«Я не могу себя комфортно ощущать, когда понимаю, что нахожусь не в своей форме. А когда женщине некомфортно, это известно, у нее тухнет глаз, и сразу ничего не хочется, и сразу надо искать, что надеть», — подчеркивала актриса.

Напомним, в 2023 году Анна Чиповская объявила, что вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Артисты познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу» в 2015 году, а примерно через год после первой встречи между знаменитостями начался роман.

Ранее мы писали о том, что Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев вышли в свет после тайной свадьбы.