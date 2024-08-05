Удивила ретро-коляской: ставшая мамой в третий раз Кети Топурия прогулялась с новорожденной дочерью

31 июля солистка группы «A'Studio» Кети Топурия стала мамой в третий раз. У певицы и ее супруга, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. Накануне артистка отправилась на первую прогулку с новорожденным ребенком. Об этом она рассказала в личном блоге.

Кети Топурия поделилась в соцсети кадрами, на которых она гуляла с маленькой Николь на улице. Певица надела свободную футболку темно-серого цвета и распустила волосы. Также артистка продемонстрировала стильную ретро-коляску нежно-розового цвета и белыми вставками по бокам, в которой находилась ее дочь. При этом самого ребенка знаменитость показывать не стала.

На днях солистка «A'Studio» поделилась с поклонниками радостной новостью о рождении дочери, опубликовав первое фото из роддома. На снимке Кети Топурия держала новорожденного ребенка за ножку. Под публикацией певица написала дату рождения дочери и ее имя.

Отметим, что это уже второй совместный ребенок Кети Топурии и Льва Деньгова. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, уже есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Ранее сообщалось о том, что ставшая мамой в пятый раз актриса Глафира Тарханова поделилась опытом партнерских родов.