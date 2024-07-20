«Пройти через боль»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова поделилась опытом партнерских родов

Месяц назад Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — артистка родила дочь, которая появилась на свет в домашних условиях. Супруг звезды, актер Малого театра Алексей Фаддеев поддерживал жену во время беременности и присутствовал в важный для семьи момент.

Тарханова призналась, что они с супругом снова решились на партнерские роды. При появлении на свет предыдущих детей мужчина также был рядом с женой.

«Часто в интенсивности ощущений женщины забывают, ради кого необходимо пройти через боль, в этот раз мы проходили через все этапы вместе», — рассказала 40-летняя актриса в интервью «Антенна-Телесемь».

Когда знаменитость увидела малышку, у нее случился выброс окситоцина: от счастья ей даже не верилось в происходящее. Она благодарила тех, кто был рядом.

Глафира вернулась к работе всего через несколько дней после родов. При этом артистка удивила фанатов осиной талией. Но за время беременности звезда все же набрала лишние килограммы, поэтому собирается постепенно возвращаться в прежнюю форму.

Актриса стала мамой в пятый раз 18 июня. Она выбрала для наследницы редкое имя Лукерья. Отцом малышки стал актер Малого театра Алексей Фаддеев. С ним Тарханова познакомилась во время съемок фильма «Главный калибр» в 2005 году. Всего через полгода они сыграли свадьбу.

Недавно актриса начала работу над съемками второй части фильма «Баба Яга спасает мир» (2023), в котором она исполняет роль Марьи Искусницы. Тарханова рассказала о новом проекте.