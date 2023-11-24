Удивила поклонников: Карина Истомина показала, как выглядит после родов спустя неделю

Карина Истомина, супруга футболиста Федора Смолова, вызвала восторг своей стройной фигурой спустя неделю после родов. Модель поделилась фотографией, сделанной в ванной комнате, на которой она позирует перед зеркалом.

У звездной пары ребенок появился 15 ноября. Карина и Федоров стали родителями маленькой девочки. После счастливого семейного события супруги активно выкладывают фотографии в свои социальные сети, пишет Csn-tv.ru

Кроме того, Истомина часто выходит на связь с подписчиками и в личном блоге делится информацией о родах и о первых днях жизни малышки. Также недавно знаменитость показала свою форму после родов. Внешний вид Карины очень сильно удивил ее подписчиков.

Так, поклонники модели отметили, что она прекрасно выглядит, учитывая то, что еще неделю назад ходила с животом. На фотографии Истомина подчеркнула свою стройность, показав стройную талию.

Ранее Карина рассказала, как развивались отношения со Смоловым. Оказалось, что будущие супруги познакомились год назад.