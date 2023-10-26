«Люди очень злые»: Истомина обижена на комментарии о ее браке «по залету»

В июне этого года неожиданно для всех диджей и блогер Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Через несколько месяцев стало известно, что девушка беременна от своего супруга. Карина рассказала, как развивались отношения со Смоловым.

Историю знакомства Карины и Федора никто не знал, но блогер решила поделиться деталями из своей личной жизни в эфире YouTube-шоу «Справиться проще».

29-летнюю Карину пригласили диджеем на стадион «Динамо» примерно год назад. После выступления ей написал Федор — ему понравилась музыка девушки. И он позвал ее пообедать.

«Мы пошли пообедали, и это было не обязывающее, это было не свидание. Я подумала ''блин, классный парень'', и мы начали общаться. И с начала зимы прошлого года мы вот так общались, общались и дообщались», — вспоминает Карина.

Пара начала встречаться и через два месяца футболист признался в своих чувствах блогерше, на что она ответила взаимностью. Недолго думая, они сразу же захотели создать семью и начали планировать появление ребенка.

Свадьба прошла уже после того, как Карина забеременела. В Сети многие посчитали, что они поженились «по залету», и блогера очень обижают такие слова.

«Люди очень-очень злые. Я давно в интернете и думала, что обросла какой-то ''кожей'', но она не вырастает. Думала, что все-таки беременным есть какие-то скидки», — говорит Карина.

По ее словам, она не из строгой традиционной семьи, чтобы сразу выходить замуж после беременности. Девушка старается не обращать внимание на негативные и колкие комментарии в свой адрес и полностью сосредоточена на своем текущем состоянии.

Ранее Карина Истомина похвасталась кольцом за полмиллиона рублей.