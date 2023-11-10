Удивила даже олигархов: сколько стоит выступление Ирины Аллегровой

Промоутер рассказал, что гонорары певицы Ирины Аллегровой начинаются от 15 миллионов рублей. Любителям российской эстрады предложили заменить уехавшую Аллу Пугачеву другими артистами. Но за концерт с императрицей придется отдать сумму, на которую вполне можно купить квартиру в Москве. Об этом пишет aif.ru.

Несмотря на то, что Аллегрова уже несколько лет не выступает на большой сцене, услышать хиты артистки все равно можно. Певица согласна на закрытые выступления, но ценник за это большой. Промоутеры предложили ее в качестве хорошей замены Аллы Пугачевой, которая редко появляется в РФ.

«Сейчас возможна Ирина Аллегрова — ее гонорары начинаются от 15 миллионов», — говорит промоутер.

Концертный организатор и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров еще летом объяснял, что такие запросы у звезды вовсе не из-за жадности.

«Раньше с Аллегровой можно было разговаривать при ценнике 50 тысяч евро. Сейчас у нее цена совсем другая. Она просит 100 тысяч евро. То есть 9-10 миллионов рублей за 40-50 минутное выступление. Я знаю, что даже на заказники Ирина не всегда соглашается», — делился Лавров.

Если раньше артистка часто выступала перед многомиллионной аудиторией, то теперь более избирательна и редко выходит на публику.

Ранее мы писали о том, что промоутеры оценили возможность приглашения Аллы Пугачевой на корпоратив.