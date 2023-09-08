Удивил публику: Прохор Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией

Певец Прохор Шаляпин вновь удивил публику неоднозначным выходом в свет. На этот раз артиста увидели в компании бывшей пассии Анны Калашниковой. Ранее паре приписывали роман, однако исполнитель до сих пор опровергает эту информацию, передает mk.ru.

Шаляпин побывал на премьере фильма «Праздники». В столичный кинотеатр «Октябрь» певец пришел не один. Компанию ему составила Анна Калашникова.

Несколько лет назад пару связывали отношения. Потом Калашникова и Шаляпин расстались, однако интерес к их жизни не угас. Так, некоторые считали, что появившийся у Анны ребенок — от исполнителя. Но женщина опровергла эти предположения. Разлад в паре случился на фоне конфликта. Шаляпин и Калашникова даже на какое-то время престали общаться. Сейчас же многие удивились, увидев их вместе на кинопоказе.

Певец пришел на премьеру в черных скинни-брюках и яркой расстегнутой рубашке. Его спутница была одета в синие джинсы, золотую блузку и клетчатый жакет. На ногах у Калашниковой были красные кеды.

Во время мероприятия было видно, что бывшие возлюбленные, скорее всего, простили друг другу прежние обиды. Так, Прохор и Анна увлеклись совместным селфи и спели песню из репертуара Софии Ротару.

Ранее модель Ольга Сан поделилась информацией о расставании с Шаляпиным. Пара долгое время хранила в секрете детали случившегося. Первой заговорить решила Ольга. По словам женщины, ей пришлось оставить певца из-за криминального убийства отца на малой родине.