«Грозит опасность»: возлюбленная Прохора Шаляпина объяснила, почему рассталась с певцом

Возлюбленная Прохора Шаляпина связала расставание с певцом с криминалом, об этом сообщает StarHit.

Новости о разрыве отношений между Прохором Шаляпиным и моделью Ольгой Сан появились еще в декабре 2022 года. Однако о точных причинах расставания возлюбленные не сообщали. Теперь же о случившемся рассказала сама Ольга. По ее словам, сейчас на серьезные отношения у модели просто нет времени. Она занята расследованием гибели отца.

«Из-за того, что все мои время и силы отнимает расследование смерти папы в Ставрополе, я вынуждена была уехать сюда — в место, где я родилась и где похоронен мой папочка. Вместе с сестрой мы пытаемся добиться справедливости от местных органов власти», — объяснила Сан.

Модель и актриса призналась, что сильно скучает по бывшему возлюбленному, но не может поступить иначе, ведь в смерти ее отца замешан криминал.

«Сейчас грозит опасность мне и моей сестре. Я столкнулась с жутчайшими людьми. Не могу еще и Прохора подставлять. Мне действительно пока лучше ни с кем не встречаться. Я поставила на паузу все свои личные отношения», — призналась она.

При этом Сан не теряет надежды воссоединиться с Шаляпиным в будущем. Она рассказала, что хочет прогуляться с певцом по Кисловодску, где живут ее родственники.

Ранее мы писали о том, что Прохору Шаляпину нужна еще одна квартира для создания семьи. Артист признался, что без большой жилплощади он не готов заводить детей.