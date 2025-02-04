«Удавка»: Собчак раскритиковали за образ с галстуком из волос

Телеведущая Ксения Собчак снялась в костюме с галстуком из волос. 43-летняя звезда продемонстрировала в соцсетях образ, который выбрала для премьеры фильма «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина.

Журналистка активно ведет личный микроблог и делится необычными находками. Некоторые предметы из ее гардероба вызывают недоумение у общественности. Так, на новых фото Ксения добавила к костюму галстук из светлых волос. Он был выполнен в форме косы.

Звезда призналась, что выбрала для образа вещи от Schiaparelli. Всеобщее внимание приковали не брюки или пиджак, а именно аксессуар. Это был необычный галстук.

«Крутая борода», «Да уж, удавка!», «А это косичка из натуральных волос?» – написали в комментариях.

Напомним, что не так давно Ксению Собчак высмеяли за дизайнерский корсет. Звезда надела черный корсет поверх жакета с чрезмерно длинными рукавами, спрятавшими кисти рук. Также журналистка выбрала светло-коричневые широкие брюки. Пользователи Сети назвали стилиста женщины «сапожником».

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