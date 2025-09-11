«Удастся на месяц отключиться»: Сергей Лазарев раскрыл детали своего масштабного отпуска в январе

Певец Сергей Лазарев рассказал, что следующий его отпуск состоится в январе. Артист планирует на месяц отправиться в путешествие.

Подробности узнал сайт «7Дней.ru».

Сейчас артист с головой ушел в подготовку к шоу. Пока Лазарев не занимался планированием отдыха, но уверен, что он «обязательно будет». После концертов в Петербурге и Москве у артиста состоится гастрольный тур.

«Я очень надеюсь, что в январе мне все-таки удастся так на месяц буквально отключиться от всего и накопить силы», - сказал певец.

Лазарев собирается улететь за границу, так как в России его повсюду узнают и полноценного отдыха не получается.

«Я стараюсь улететь куда-то далеко, где всем на меня наплевать, и я просто гуляю, отдыхаю, снимаю сам на телефон и очень много хожу, потому что здесь выходить и гулять невозможно», - сказал изданию исполнитель.

Ранее сообщалось, что Лазарев заработает более 80 млн рублей на гастрольном туре по России.