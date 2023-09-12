Ударил собаку ногой: Владимир Фриске привел интересный факт о ведущем программы о животных Дмитрии Шепелеве

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир раскрыл, насколько ведущий новой программы о животных Дмитрий Шепелев искренне любит домашних питомцев. По словам мужчины, однажды он ударил их пса ногой.

«У нас жила собачка небольшая - джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев её ударил ногой», - вспомнил Фриске. Его слова приводит сайт kp.ru.

После того случая пес прятался от Шепелева. В целом ведущий не любит и боится собак – когда он приходил, те всегда начинали рычать.

Фриске назвал отца их внука «лицемером и вруном», «неискренним и очень лживым человеком».

Напомним, в начале сентября стало известно, что Шепелева назначили ведущим программы о животных «В кругу друзей». Он признавался, что счастлив оказаться причастным к этому проекту.