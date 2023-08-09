«Ударил ее кастетом по лицу и перебил переносицу»: отец Фриске рассказал о нападении на певицу

Отец певицы Жанны Фриске вспомнил, как вооруженные грабители напали на его дочь и сломали ей нос. Владимир дал откровенное интервью изданию mk.ru.

Мужчина рассказал, что все случилось во время ее работы в группе «Блестящие». Тогда Жанна отработала три концерта и должна была с девочками ехать во Владивосток. Но перед этим звезда решила заехать в квартиру, в которой ее уже ждали преступники. Они были в масках. Фриске очень испугалась и закричала.

«В этот момент один из грабителей ударил ее кастетом по лицу и перебил переносицу. Жанна потеряла сознание, а они ее затащили в квартиру», – вспоминает отец певицы.

Владимир отметил, что грабители приказали его дочери молчать. Они сказали, что если она будет сидеть спокойно и скажет, где деньги – то они ее не тронут. В итоге они вынесли $5 тысяч и драгоценности.

Артистка обращалась к сотрудникам полиции и ФСБ, но найти грабителей так и не нашли. Отец Жанны признался, что после нападения его дочь несколько дней пролежала в больнице и вынуждена была сделать ринопластику, чтобы скрыть последствия травмы носа.

Ранее отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в поиске для певицы хосписа, а не клиники. Владимир рассказал журналистам, как Дмитрий Шепелев искал варианты лечения для больной возлюбленной в Германии. По словам мужчины, телеведущий не смог обеспечить необходимые условия для его дочери — вместо хорошей клиники он рассматривал хосписы.