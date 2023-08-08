Отец Жанны Фриске рассказал о поиске Шепелевым хосписа для певицы и пятизвездочного отеля для себя

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал журналистам, как Дмитрий Шепелев искал варианты лечения для больной возлюбленной в Германии. По словам мужчины, телеведущий не смог обеспечить необходимые условия для его дочери — вместо хорошей клиники он рассматривал хосписы, пишет mk.ru.

Восемь лет прошло с момента смерти известной певицы. Ее отец в беседе с журналистами вспомнил, как семья переживала страшные события, связанные с болезнью на разных стадиях.

Фриске почувствовала развитие онкологии, находясь в США. Там с ней произошли несколько неприятных случаев, из-за которых звезда и обратилась к специалистам. В рамках обследования у нее в организме нашли злокачественную опухоль.

Почти сразу же после этого у исполнительницы начались приступы. Жанну так сильно крутило на постели, что в итоге ее пришлось привязывать ради сохранения позвоночника, вспоминает отец.

Семья пыталась использовать любые варианты, предусматривающие спасение. После лечения в США было принято решение направиться в Германию. Этот вариант предложил Шепелев. Отец Фриске думал, что телеведущий нашел там хорошую клинику для его дочери, но оказалось, что речь шла о хосписе. В то же время сам Шепелев, по словам Владимира, выбирал для остановки исключительно пятизвездочные отели.

Ранее отец покойной звезды высказался о ее тайном гражданском муже. Про отношения дочери с танцором Петром Никитиным мужчина узнал от ее подруг.