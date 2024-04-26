«Ударил ее и разбил нос»: Светлана Дружинина раскрыла тайну о муже Кристины Орбакайте

Актриса и режиссер Светлана Дружинина рассказала о дружбе с певицей Кристиной Орбакайте, которая снималась в ее фильмах. Она вспомнила мужа артистки, который ударил исполнительницу и разбил нос.

Подробности узнал сайт PROZVEZD.

«Она играла Фике, когда стала жить с Володей Пресняковым, и Екатерину, когда вышла замуж за того чеченца. Он ударил ее и разбил нос», - раскрыла тайну Дружинина.

По ее словам, после случившегося «пришлось прибегнуть к некоторым процедурам». Получилось сделать, «чтобы «носик» Кристины выглядел как у царицы».

Также режиссер рассказала, что среди ее друзей – Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров – они снимаются в картинах «почти бесплатно», «по дружбе». Актера Сергея Жигунова Дружинина вычеркнула из жизни. Однако называть причину и что-либо комментировать в данном случае не стала.

Ранее актриса рассказала, что была в черном списке у режиссера Эльдара Рязанова. Это случилось после того, как Дружинина отказалась исполнить роль официантки.