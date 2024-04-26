«Не забыл мой отказ»: почему Светлана Дружинина была в черном списке Эльдара Рязанова

Актриса Светлана Дружинина впервые рассказала, что была в черном списке у режиссера Эльдара Рязанова. Это связано с ее отказом играть роль Клавы в фильме «Дайте жалобную книгу».

Подробностями Дружинина поделилась с сайтом PROZVEZD.

Рязанов пригласил Дружинину на роль, но когда та пришла на пробы и стала произносить текст официантки, поняла, что не хочет это делать. Она отказалась, а вместо себя привела подругу – актрису Татьяну Гаврилову.

«И она сыграла здорово! Но Эльдар Рязанов не забыл мой отказ. Вплоть до конца своей жизни я была занесена Рязановым в «черный список»», - поделилась Дружинина.

Режиссер не разговаривал с актрисой, не снимал и игнорировал. В программе «Кинопанорама», которую вел Рязанов, Дружинина тоже была нежелательной персоной.

«Поняла, что это больше, чем обида. Это уже месть», - сказала актриса и добавила, что отношения с ним наладились под конец жизни.

Ранее Дружинина объясняла, почему актер Олег Меньшиков не снимался в ее фильмах.