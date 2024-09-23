«Удар по его хрупкому эго»: Алсу назвала Яна Абрамова «нарциссом» и заявила, что он мстит ей после развода

Накануне певица Алсу обвинила адвоката ее бывшего мужа во лжи и заявила, что он должен понести наказание за клевету. Сначала Александр Добровинский утверждал, что артистка собирается судиться с экс-супругом в Лондоне, а затем сообщил о ее новом романе. Теперь знаменитость высказалась о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым, намекнув, что он является «нарциссом».

В личном блоге Алсу опубликовала текст про людей с нарциссическим расстройством личности (нарциссов) и намекнула, что бывший муж «разрушает ее репутацию» после развода.

«Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека. Это обычное поведение для людей с нарциссическим расстройством личности (НРЛ), когда они понимают, что потеряли контроль над этим другим человеком. Даже если вы развелись, нарциссы вряд ли оставят вас в покое. Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко», — написала певица.

Артистка отметила, что «расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго», поэтому такой человек пытается «отомстить» экс-супруге за все обиды и распространяет ложную информацию о ней.

«Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях. Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения», — подчеркнула Алсу.

Напомним, Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Однако в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. 27 августа стало известно, что артистка и бизнесмен официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу отреагировала на интервью предполагаемой любовницы мужа, модели Анастасии Решетовой, обвинив ее в лицемерии.