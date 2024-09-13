«Меня удивляют лицемеры!»: интервью Анастасии Решетовой разозлило Алсу

Модель Анастасия Решетова дала первое интервью после разгоревшегося скандала вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В Сети появились слухи о романе экс-возлюбленной Тимати с предпринимателем. Их косвенно подтвердила и сама артистка. Новые заявления Решетовой вызвали у звезды очередную волну негодования.

В интервью Решетова рассказала о своей реакции на буллинг в Сети. Бывшая возлюбленная Тимати считает, что стойко прошла этот путь. При этом она не подтвердила обвинения в свой адрес.

Алсу незамедлительно отреагировала на высказывания предполагаемой любовницы мужа. Певица опубликовала на своей страничке в соцсетях цитату из Корана.

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда „Твой Господь знает о том, что кроется в груди“ (Коран 28:69)», — написала артистка, добавив, что кто знает, тот поймет ее слова.

Поклонники сразу же поняли, кому адресовано это обращения. После оправдания Решетовой в соцсетях, утверждающей, что она не стала бы встречаться с женатым мужчиной, Алсу написала ей в комментариях: «Врет». Теперь в каждой записи звезды подписчики видят скрытый смысл и обращение к соперницам.

В конце августа суд официально расторг брак певицы и бизнесмена, который продлился 18 лет. Теперь бывшим супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество.

Напомним, в интервью Решетова пояснила, что воспринимает кибербуллинг как путь. Модель добавила, что не в ее стиле «вываливать наружу грязное белье».