Певица Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan. Зрители шоу «Звезды в джунглях» были удивлены, когда узнали, что женатый артист преподнес девушке кольцо. Некоторые даже решили, что оно было помолвочным. Звезда призналась, что на нем была надпись «Спаси и сохрани».

Исполнительница хита «Были танцы» стала гостьей шоу «Алена, блин!». Ведущая задала ей вопросы по поводу слухов о романе с певцом Natan. Она напомнила девушке, что мужчина подарил ей кольцо и спросила про его значение.

«Он мне подарил кольцо "Спаси и сохрани"... Может, кстати, мне ему его обратно отдать?.. Мы разговаривали про музыку. Я, видимо, что-то грустное сказала, и он мне его подарил. Вряд или его можно назвать обручальным», — поделилась знаменитость.

Бьянка призналась, что в итоге потеряла подарок.

Высказалась артистка и о дуэте с артистом. После шоу они неожиданно объявили о том, что записывают совместный трек. Но потом Natan заявил, что передумал его выпускать. Бьянка прокомментировала ситуацию и объяснила, что все хлопоты были на ней.

«Я нахожу за два дня продакшен и все, что нужно: фотографа, студию, человека, который все это запишет, битмейкера, который все это сведет и сделает... И мы договорились, что будем выпускаться на моем лейбле. Все решено, Natan написал полпесни, я вписала туда свой куплет», – рассказала певица.

По ее словам, за две недели до выхода мужчина позвонил ей и сказал, что не хочет выпускать «сырую» композицию. Он предложил записать новый трек, но позже. Девушка не согласилась и заявила в шоу, что дуэт так и не состоится.

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