Удаляет синтол из рук и филлеры с лица: как сейчас выглядит блогер «Руки-Базуки» Кирилл Терешин

Блогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-Базуки», объявил о решении полностью изменить свою внешность. Молодой человек хочет вернуть натуральный вид, поэтому решил вывести филлеры с лица. Напомним, что он также решился на удаление синтетических веществ из бицепсов.

Терешин опубликовал в соцсетях фотографии с результатом процедур. На снимке видны уменьшенные губы, которые раньше были с филлерами. Они стали выглядеть натуральнее. Ранее у него еще был более массивный подбородок, который тоже стал естественнее.

«Это тест сделали. Я доволен результатом. Напоминаю, с лица я все буду убирать», – прокомментировал изменения сам Терешин.