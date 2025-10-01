Удаляет синтол из рук и филлеры с лица: как сейчас выглядит блогер «Руки-Базуки» Кирилл Терешин
© Kashaev Pavel/East News
Блогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-Базуки», объявил о решении полностью изменить свою внешность. Молодой человек хочет вернуть натуральный вид, поэтому решил вывести филлеры с лица. Напомним, что он также решился на удаление синтетических веществ из бицепсов.
Терешин опубликовал в соцсетях фотографии с результатом процедур. На снимке видны уменьшенные губы, которые раньше были с филлерами. Они стали выглядеть натуральнее. Ранее у него еще был более массивный подбородок, который тоже стал естественнее.
«Это тест сделали. Я доволен результатом. Напоминаю, с лица я все буду убирать», – прокомментировал изменения сам Терешин.
По словам блогера, процесс реабилитации его руки остается сложным. Он продолжает ухаживать за раной, которая никак не заживает. Медики предупреждали парня о том, что ему грозит ампутация. Но Терешин говорит, что сейчас у него стабильное состояние.
Врачи, которые проводили операции по удалению вазелиноподобного вещества из мышц, также заявляют, что процесс восстановления проходит в соответствии с планом.
В ближайшее время Кирилл хочет сделать третью операцию по удалению остатков синтетики из тканей. В будущем он рассматривает возможность пересадки кожи, чтобы окончательно привести руку в порядок. Как признался Терешин, после всех медицинских процедур он надеется наладить личную жизнь и даже создать семью.
