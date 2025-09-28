41-летняя актриса Глафира Тарханова решилась на пластику лица. Об этом стало известно из соцсетей.

Врач-косметолог Софья Тетерь опубликовала в личном блоге результаты преображения актрисы Глафиры Тархановой. Она рассказала, что сделала для знаменитости экспресс-процедуры для омоложения кожи лица, среди которых два вида инъекций в скуловые мешки и брыли.

Некоторые части лица Тархановой косметолог заколола филлерами. Специалист пообещала, что эффект от процедур продержится от года до двух лет.

Еще год назад актриса рассказывала, что не испытывает нужды в пластических операциях.

«Кому надо, тот и подкачивает. Я пока не готова», — заявляла она.

Напомним, Глафира Тарханова замужем за актёром Малого театра Алексеем Фаддеевым. Вместе они воспитывают пятерых детей.

