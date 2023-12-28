«Удаляем опухоль»: Давид Манукян сделал заявление из больницы

Блогер Давид Манукян сообщил, что врачи нашли у него опухоль. Он опубликовал снимок с операционного стола.

Соответствующую публикацию Манукян сделал в соцсетях.

«Удаляем опухоль. Такие вот дела к Новому году», - подписал он фото.

Каких-либо подробностей госпитализации блогер не привел.

В сентябре он попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Манукян утверждал, что отравился, и поэтому ему было сложно работать на 12-часовых съемках. В результате он вызвал скорую.

В ноябре блогер хвастался покупкой квартиры с видом на «Москву-Сити». Он начал ремонт: решил делать две детские и отдельные гардеробные для себя и будущей жены. Примерная стоимость квартиры – от 48 до 200 млн рублей в зависимости от уровня дома. Так, бизнес-класс обошелся бы Даве в 48-65 млн, а премиум – в 130-200 млн.