Блогер Давид Манукян похвастался покупкой квартиры с видом на «Москву-Сити». Он приступил к ремонту и собирается делать в жилище две детские комнаты и отдельные гардеробные для себя и будущей супруги.

О покупке Манукяном квартиры сообщил Telegram-канал «Звездач».

«Я сразу делаю квартиру с детской… Я планирую вторую детскую, потому что я хочу много детей», - сказал он.

Манукян показал «красивый вид» из окна.

«Здесь открывается вид на весь город», - отметил блогер.

Эксперт в области недвижимости Елена Земцова назвала примерную стоимость квартиры. По ее словам, цена зависит от уровня дома. Так, квартира «в бетоне» от застройщика примерной площадью 120-170 квадратных метров в бизнес-классе стоит 48-65 млн рублей, а в премиум – 130-200 млн.

Ранее бывшая девушка Манукяна, певица Ольга Бузова высмеяла его после сообщений о возобновлении романа. Экс-бойфренд стал оставлять лайки под публикациями артистки в Сети.