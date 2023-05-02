Удалось всех обмануть: певец Сергей Лазарев вместе с детьми покинул страну

После финала шоу «Маска», где Сергей Лазарев разделил главный приз с Димой Биланом, он решил вместе с детьми покинуть страну. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Исполнитель успел побывать на дне рождения поп-короля Филиппа Киркорова, который был председателем жюри проекта, а после отправился в аэропорт. Он решил устроить себе и наследникам долгожданное путешествие. Певец подчеркнул, что взял небольшой перерыв в работе, так как последние месяцы трудился на износ.

Лазарев рассказал поклонникам, что его пригласили в новый отель в Турции.

«Майские праздники решили провести всей семьей в Турции, чтобы подзарядить свои энергетические аккумуляторы!» – написал звезда в личном микроблоге.

Исполнитель отметил, что перед новым этапом тура «Я не боюсь» нужно перезагрузиться. Для этого семья выбрала новый отель в Кемере в Турции.

«Думал, что на майские будет прохладно тут, но погода абсолютно комфортная! Дети уже купаются, а я просто наслаждаюсь теплым солнышком!» – поделился эмоциями артист.

Кроме этого Лазарев рассказал, как готовился к шоу «Маска». Ему удалось запутать жюри, представляясь женщиной. Сергей специально жеманничал на сцене и пел сопрано.

Поклонники были в восторге от выступлений звезды и отметили, что ему удалось всех обмануть и выиграть проект.

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