«Буду летать на космическом корабле»: Алсу появится перед зрителями в неожиданном образе

Певица Алсу рассказала о подготовке к юбилею, своем новом клипе и дальнейших планах. Исполнительница стала гостьей шоу «Мурзилки Live» в эфире «Авторадио».

Поклонники с трудом верят в то, что в этом году обворожительной артистке исполняется 40 лет. Алсу рассказала, что никогда не скрывала свой возраст.

«Я хорошо и легко отношусь к этой цифре, мне очень нравится нынешний возраст. Отмечать, возможно, буду, но не так грандиозно, как 50 лет», – пошутила певица.

Исполнительница отметила, что сейчас позволяет себе «покуролесить». Если раньше фанаты видели ее в серьезном или лирическом амплуа, то теперь Алсу готова к экспериментам. К примеру, она принимала участие в юмористическом шоу «Конфетка», где выбирала смешные композиции.

«Мне досталась песня «Люблю я куролесить». Сделали смешной номер, но песню сделали в моем привычном стиле, получилось очень забавно. Поклонники заценили», – поделилась звезда.

А на днях у исполнительницы выйдет клип, где она появится в образе Лары Крофт. Алсу говорит, что давно мечтала сняться в таком стиле.

«Я там играю супергероиню, которая спасает мир. Песня соответствует и просит драйва. Сам клип снимали в Эмиратах, но там будет и много графики, я буду летать на космическом корабле и многое другое», – рассказала знаменитость.

Певица в эфире «Авторадио» призналась, что хочет провести свой юбилейный год ярко. Поэтому она планирует попробовать что-то новое, в том числе неожиданные дуэты.

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