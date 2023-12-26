Ксения Собчак неожиданно изменила мнение о «голой» вечеринке Насти Ивлеевой и публично извинилась

Телеведущая Ксения Собчак вслед за певцами Филиппом Киркоровым и Димой Биланом принесла публичные извинения за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. На протяжении нескольких дней журналистка поддерживала звезду «Монастыря», но потом решила неожиданно изменить позицию.

В личном Telegram-канале Собчак опубликовала видео, в котором высказала свое мнение по поводу скандальной тусовки, которую обсуждают уже неделю. 21 декабря она комментировала ее, будучи на стороне Ивлеевой. Тогда она заявляла, что взрослые люди сами решают, где и в каком виде им быть, а также, что «никакой траур не может длиться вечно».

Однако в своем новом обращении Ксения решила высказать совсем другие мысли. Она признала, что вечеринка была неуместной, и на ней некоторые люди вели себя неподобающим образом. По ее словам, у определенных гостей не совпадало их чувство прекрасного с ее.

«При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое — под них всегда следует выбирать время, сейчас не оно; второе — это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица», - сказала Собчак.

Напомним, что ранее публично извинился за участие в вечеринке Филипп Киркоров. Он заявил, что артист его масштаба не должен быть частью подобных мероприятий, и он это осознает.