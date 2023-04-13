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23:00, 13 апреля 2023
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Удалился из соцсетей и никуда не ходит: Сергей Шнуров пропал не просто так

Представитель Сергея Шнурова объяснил, почему певец «пропал» и не доступен для прессы.

Удалился из соцсетей и никуда не ходит: Сергей Шнуров пропал не просто так

Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Сергей Шнуров удалился из всех соцсетей и перестал посещать мероприятия. В свой 50-летний юбилей он был не доступен для прессы. Ясность в ситуацию внес концертный директор.

Журналисты РИА Новости интересовались, куда «пропал» певец и как он празднует день рождения. Ответ оказался коротким.

«Он в отпуске, и пока не доступен для прессы», - сказал представитель, не уточнив, где находится артист.

Местонахождение Шнурова интересно знать многим, ведь еще в марте появились слухи о планах музыканта уехать из России и получить гражданство другого государства. Он опровергал эту информацию и заявил, что предпочитает «быть со своим народом».

Ранее мы писали, что Шнуров стал самым высокооплачиваемым исполнителем в России. За выступления он стал брать по 12 млн рублей.

Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:РИА Новости
Теги:
Сергей Шнуров
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