Удалился из соцсетей и никуда не ходит: Сергей Шнуров пропал не просто так

Певец Сергей Шнуров удалился из всех соцсетей и перестал посещать мероприятия. В свой 50-летний юбилей он был не доступен для прессы. Ясность в ситуацию внес концертный директор.

Журналисты РИА Новости интересовались, куда «пропал» певец и как он празднует день рождения. Ответ оказался коротким.

«Он в отпуске, и пока не доступен для прессы», - сказал представитель, не уточнив, где находится артист.

Местонахождение Шнурова интересно знать многим, ведь еще в марте появились слухи о планах музыканта уехать из России и получить гражданство другого государства. Он опровергал эту информацию и заявил, что предпочитает «быть со своим народом».

Ранее мы писали, что Шнуров стал самым высокооплачиваемым исполнителем в России. За выступления он стал брать по 12 млн рублей.