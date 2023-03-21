Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России

Лидер самого скандального музыкального коллектива последнего десятилетия Сергей Шнуров стал абсолютным лидером в списке высокооплачиваемых певцов России (по версии telegram-канала Небожена).

Артист запрашивает за концерт до 12 млн рублей. И, кстати, не собирается покидать страну. Напомним, в начале марта Шнур язвительно прокомментировал появившиеся слухи об оформлении им зарубежного гражданства: «Не дождетесь! Никуда не собираюсь уезжать!».

В первой пятерке артистов, чьи гонорары за выступления превышают 5 млн, также отмечены Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman.

Чуть скромнее аппетиты у Полины Гагариной (5 млн), Леонида Агутина (4 млн) и Юлии Зиверт (Zivert) – 3 млн рублей за каждый концерт.