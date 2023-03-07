Удалили зубы и сделали переливание крови: Дима Билан озвучил страшный диагноз

Певец Дима Билан неоднократно признавался, что прошлый год выдался для него очень тяжелым. 41-летний артист честно рассказывал о своих проблемах с алкоголем и здоровьем, а также жаловался на одиночество. На этом сложности не закончились.

Исполнитель регулярно транслирует в соцсетях свою жизнь и показывает домашних питомцев. По словам Димы, его постоянно окружают кошки, собаки и другие животные, которые приходят к его загородному дому. Он часто подбирает их, лечит, а одного – черного кота даже приютил у себя. Оказалось, что у него серьезный и неизлечимый диагноз. Врачам буквально приходилось вытаскивать любимца звезды с того света. Билан назвал питомца Соломоном.

Поклонники постоянно интересуются, как себя чувствует Соломон. По словам певца, у него ВИК — вирус иммунодефицита кошек. Два месяца четвероногий друг артиста провел в специальной клинике, где ему делали переливание крови и удалили все зубы. После вмешательства у котика теперь новый рацион, за которым необходимо тщательно следить.

Билан показал в соцсетях мурлыкающего котика, который сидел у него на коленях. Со стороны Соломон выглядел радостным, ведь рядом с ним хозяин.