Удалили зубы и сделали переливание крови: Дима Билан озвучил страшный диагноз
Билан рассказал, что его коту Соломону пришлось удалить зубы и сделать переливание крови.
Фото: Starface.ru
Певец Дима Билан неоднократно признавался, что прошлый год выдался для него очень тяжелым. 41-летний артист честно рассказывал о своих проблемах с алкоголем и здоровьем, а также жаловался на одиночество. На этом сложности не закончились.
Исполнитель регулярно транслирует в соцсетях свою жизнь и показывает домашних питомцев. По словам Димы, его постоянно окружают кошки, собаки и другие животные, которые приходят к его загородному дому. Он часто подбирает их, лечит, а одного – черного кота даже приютил у себя. Оказалось, что у него серьезный и неизлечимый диагноз. Врачам буквально приходилось вытаскивать любимца звезды с того света. Билан назвал питомца Соломоном.
Поклонники постоянно интересуются, как себя чувствует Соломон. По словам певца, у него ВИК — вирус иммунодефицита кошек. Два месяца четвероногий друг артиста провел в специальной клинике, где ему делали переливание крови и удалили все зубы. После вмешательства у котика теперь новый рацион, за которым необходимо тщательно следить.
Билан показал в соцсетях мурлыкающего котика, который сидел у него на коленях. Со стороны Соломон выглядел радостным, ведь рядом с ним хозяин.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома! Ест теперь только влажный корм, креветки, крабов и т.д! Периодически уговаривать приходится с рук! Знаю, что любите и ждете нашего старичка Солому», — поделился в соцсетях звезда.
Фанаты артиста написали множество теплых слов и пожелали его питомцу скорейшего выздоровления. Многие отметили, что приятно удивлены тем, какой на самом деле Дима заботливый и добрый. Несмотря на страшный диагноз, певец продолжает бороться за жизнь кота.
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