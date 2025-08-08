«У меня сотни заблокированных номеров»: сестру Жанны Фриске 10 лет беспокоит религиозный фанат

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о навязчивом фанате, который пишет ей сообщения уже на протяжении 10-ти лет. По словам блогерши, она неоднократно блокировала мужчину, но он все равно связывается с ней с других номеров. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Наталья отметила, что никогда не афишировала свое общение с религиозным поклонником. Сначала ей было страшно, а сейчас она уже смирилась. Бывшая певица заявила, что относится к ситуации с юмором.

«Каждый день пишет этот мужчина. У меня сотни заблокированных номеров, но такое продолжается каждый день! Я уже не бешусь, принимаю ситуацию, даже смешно», - призналась Фриске.

Наталья рассказала, что мужчина пишет ей о Боге, дьяволе, концлагере и сестре Жанне. Личность этого таинственного почитателя блогерше неизвестна.

Напомним, что Наталья одна воспитывает дочь Луну. Девочку она родила при помощи ЭКО. Общение с биологическим отцом ребенка Фриске не поддерживает.

