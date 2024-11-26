Удалил все совместные фото: сын Александра Малинина спровоцировал разговоры о расставании с невестой

Сын певца Александра Малинина Фрол спровоцировал слухи о расставании с невестой Софьей Городницкой. Еще в августе прошлого года они обручались, а сейчас из их профилей в социальных сетях пропали совместные фото.

Ни Фрол, ни Софья подозрения фанатов не комментируют. Однако в последнее время они действительно перестали появляться вместе на публике и с теплом обращаться друг к другу в блогах. При этом раньше возлюбленные не скрывали свои отношения и открыто демонстрировали чувства.

Что именно произошло между женихом и невестой, пока остается загадкой. Но, по всей видимости, ждать скорую свадьбу поклонникам все же не стоит.

Напомним, что Софью нередко обвиняли в меркантильности, якобы она встречается с сыном Малинина ради денег. Однако девушка на такие слухи обижалась и доказывала, что это не так. Тем более, что сама Городницкая из обеспеченной семьи.

Ранее дочь Александра Малинина рассказала об открытии музыкальной школы в Лондоне.