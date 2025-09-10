«Удачное замужество меняет человека»: какой была Лариса Гузеева до популярности на ТВ

Отар Кушанашвили заявил, что Лариса Гузеева превратилась в «мегеру». Об этом стало известно в эфире шоу «Токсики».

В новом интервью журналист рассказал, что в начале карьеры Гузеева не обладала суровым характером и была не уверена в себе. Он вспомнил, как Гузеева перед всеми извинялась и терпела неудачи в карьере. По мнению Отара, телеведущую изменило «удачное замужество».

«Я сейчас хочу, чтобы через Ларису Гузееву вы поняли, как удачное замужество, количество денег меняет человека. Мы сидели с ней в ресторане, она говорит: «Что со мной не так в телевизионном качестве?!». Была уже и «Бесприданница», и всенародное признание. И она мне говорит: «Что со мной не так? Какой я должна быть, чтобы был успех?»» — рассказал Отар.

Журналист считает, что Гузеева стала известной благодаря «Давай поженимся», где в грубой форме общалась с участниками шоу. Отар намекнул, что не рад переменам телеведущей. По его словам, раньше Гузеева напоминала женщину из произведений Бродского, а теперь стала «мегерой».

«Она поняла, что посылание людей далеко и прямо может обеспечить ей популярность. Причем людей, которые не могут ответить. Эти бедолаги, по требованию съемочной бригады, приехали поездом из Петрозаводска плацкартом, а она, Андрей Малахов, Юлия Барановская, знают, что эти люди не ответят им. И вот они сидят, уже совершенно другие, знают, что можно унижать кого-то», — резюмировал он.

Сама Гузеева не комментировала высказывание журналиста.

