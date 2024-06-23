«Удачно вышла замуж. За москвича»: Дарья Мельникова похвасталась новым браком

Несколько дней назад Дарья Мельникова удивила подписчиков новостями из своей жизни. Оказывается, она снова вступила в брак и стала мамой в третий раз. Для всех остается загадкой, как актрисе удалось скрывать беременность на протяжении девяти месяцев. Но теперь у звезды нет секретов от фанатов: она с радостью делится подробностями личной жизни. В очередном ролике 32-летняя звезда «Папиных дочек» пошутила на тему удачного замужества.

Бывшая супруга уехавшего из России актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала женой 34-летнего Романа Набатова, сыгравшего эпизодические роли в картинах «Счастливы вместе», «Краткий курс счастливой жизни», «Зови меня мамой».

Дарья решила рассказать подписчикам, как провела минувшие выходные. Звезда отправила старших сыновей в шахматный лагерь и наслаждается природой на даче мужа. На видео Мельникова с удовольствием ест клубнику с грядки.

«Удачно вышла замуж. За москвича. С дачей», — пошутила актриса.

Мельникова вышла замуж за звезду «9 роты» в 2013 году. Спустя два года у них родился первенец Артур, а в 2018 году — сын Марк.

О личной жизни после развода с Артуром Смольяниновым* звезда «Папиных дочек» предпочитает не говорить. В СМИ писали, что долгое время она была одна и не вступала в новые отношения, но со временем Дарья смогла вновь впустить любовь в свое сердце. Актриса начала появляться на публике в компании своего коллеги, из-за чего все чаще стали говорить о романе звезд.

Недавно Дарья опубликовала в Сети ролик, в котором назвала избранника мужем и показала новорожденного. Актриса пока не раскрывает пол малыша.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга