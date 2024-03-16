«Учусь жить эту жизнь»: Ирина Безрукова рассказала об обещании, которое дала сыну незадолго до его смерти

Ирина Безрукова потеряла сына девять лет назад, но до сих пор учится «жить эту жизнь заново». Актриса поделилась с подписчиками снимками, сделанными незадолго до трагедии.

Безрукова родила Андрея в браке с Игорем Ливановым. Спустя некоторое время актеры развелись, но молодому человеку удалось сохранить теплые отношения как с матерью, так и с отцом.

Сын знаменитости ушел из жизни в возрасте 25 лет. По словам Ирины Безруковой, юноша поскользнулся в ванной и ударился виском. Когда мать не смогла дозвониться до него, то сразу почувствовала что-то неладное. Она попросила подругу вызвать специалистов, чтобы вскрыть дверь. Тело Андрея нашли в коридоре.

Несмотря на то, что с момента смерти юноши прошло уже девять лет, мать все еще не может пережить горе.

«Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново», – поделилась Ирина.

По признаниям Безруковой, ее то и дело захватывают воспоминания о последних разговорах с сыном.

«Андрюша от всей души хотел, чтобы я вернула в свою жизнь любовь и радость. И я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе», – рассказала она.

К откровенному посту об Андрее актриса прикрепила фотографии с отдыха во Вьетнаме. На них счастливые мать с сыном лежат в гамаках и пьют коктейль из кокоса.