Полина Гагарина выгнала из шоу «Голос» протеже Тимати певицу Дану Соколову

Наставница шоу «Голос» Полина Гагарина исключила из своей команды протеже рэпера Тимати (Тимур Юнусов) певицу Дану Соколову.

Начинающая артистка сошла с дистанции в первом же туре этапа «Поединков», в ходе которых участники поют дуэтом.

Соколова и Маша Евтушенко исполнили хит Филиппа Киркорова и Маши Распутиной «Роза чайная» в рок-обработке. При этом наставники решили, что голос Соколовой звучал менее интересно, и Гагарина без сомнений оставила в шоу Евтушенко.

К чести Соколовой, она не стала показывать обиду и скромно заявила, что была рада попробовать свои силы в шоу «Голос», сообщает StarHit.

В 2015 году Дана Соколова приняла участие в шоу канала СТС «Молодая кровь» — продюсером проекта тогда выступал Тимати. Он пригласил артистку в свой лейбл. Позже Дана записала саундтрек к шоу «Пацанки» и выпустила песню «Индиго».

Ранее 36-летняя Полина Гагарина объявила о приостановке концертной деятельности. Она призналась, что устала и хочет отдохнуть. Полина также подчеркнула, что предстоящий сольный концерт в «Лужниках» станет последним.