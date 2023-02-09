«Учусь на ошибках»: 31-летняя Дарья Мельникова перестала скрывать проблемы

9 февраля свой день рождения отмечает Дарья Мельникова. Звезде «Папиных дочек» исполнился 31 год. В последнее время на девушку выпало множество испытаний: ее втянули в скандал с домашним насилием, не позвали в продолжение культового проекта. В связи с этим в социальной сети актриса поспешила подвести итоги прожитых дней.

Так, Дарья заявила: этот год для нее был тяжелее, чем предыдущий. Что конкретно ее огорчило — Мельникова не стала раскрывать, зато она сообщила, что благодарна жизни за преподнесенный урок.

«Собственно, учусь на ошибках своих, увы, только так. Учусь жить в новой реальности и в целом по-прежнему просто учусь жить», — высказалась знаменитость.

Также Мельникова поспешила поблагодарить поклонников за их бесконечную поддержку и теплые пожелания. Девушка заверила: она видит и читает каждое сообщение.

«Любовь сильнее всех неприятностей», — резюмировала Дарья.

Ранее мы писали о том, что после неудачи с «Папиными дочками» Дарья Мельникова нашла себе новую работу. Подробности читайте в этой статье.