«Туда возьмут»: после неудачи с «Папиными дочками» Дарья Мельникова нашла новую работу

В последнее время все внимание прессы приковано к Дарье Мельниковой, и причиной этого являются не только скандальные подробности из ее семейной жизни. В минувшем году создатели «Папиных дочек» сообщили о выходе нового сезона, однако в продолжение сериала Мельникову не позвали. В своей социальной сети девушка высказалась на этот счет.

Так, Дарья призналась: она не знает, почему продюсеры решили отказаться от ее героини. Однако Мельникова не унывает и не планирует заканчивать актерскую карьеру. Вот почему она анонсировала свое появление в другом крупном проекте телеканала «СТС».

«Я схожу на кастинг продолжения "Ворониных". Может, туда возьмут», — высказалась знаменитость.

К слову, многие поклонники Дарьи теряются в догадках: подобное заявление — шутка со стороны актрисы, или ее серьезное намерение?

Пока Мельникова не давала никаких комментариев.

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