«Ему все время что-то надо!»: Валерий Меладзе рассказал о 10-летнем сыне от Альбины Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе рассказал о 10-летнем сыне от Альбины Джанабаевой. По словам артиста, мальчик растет очень творческим, но звездный отец переживает, что сцена способна сильно его изменить. Об этом он сообщил в своем фильме-концерте.

Наследник Меладзе Лука решил пойти по стопам родителей и занялся музыкой. За последние полгода он дважды выступал вместе с отцом. На сцене он играл на бас-гитаре. Валерий признался, что очень гордится сыном, но при этом ему хочется, чтобы Лука не погружался так быстро в мир шоу-бизнеса.

«Ему все время что-то надо! Хочет открывать что-то новое. <…> Когда он выходит на сцену и начинает играть, он погружается и становится очень спокойным и сосредоточенным. Поражаюсь, какие глубокие перемены в этот момент происходят», - рассказал Меладзе.

По словам певца, сцена имеет мощное психологическое влияние на артиста, которое не каждый может выдержать. Поэтому Валерий хочет уберечь от этого сына.

Также исполнитель поделился, что всегда переживает, когда выступает вместе с женой. Альбина имеет совершенно другую энергетику, поэтому их дуэты для Меладзе очень волнительны.

Ранее сына Валерия Меладзе от Альбины Джанабаевой раскритиковали за сильный акцент.