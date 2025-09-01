«Учитесь с удовольствием»: телеведущий Иван Ургант поздравил дочерей с Днем знаний

Телеведущий Иван Ургант в День знаний поделился новыми семейными фото. 1 сентября за парту сядут сразу двое детей артиста — 15-летняя Нина и 10-летняя Валерия.

В личном блоге артиста появились кадры, на которых Иван запечатлен в лифе в компании двоих своих дочерей и наследницей жены телеведущего от первого брака. 25-летняя Эрика уже давно закончила школу.

«Пять человек на обоих фото. Кто же больше поменялся? Думаю, что камера на телефоне. Ну и то, что 10 лет назад мы жили в квартире, а теперь в лифте. Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий», — написал в под снимками Ургант.

С началом нового учебного год поспешили поздравить Нину и Валерии подписчики их папы. Люби пишут в комментариях: «Когда у красоты есть чувство юмора, получается семья Урганта», «Прекрасные какие! Младшая дочка копия папы», «Как вас много! Семья. Будьте счастливы», «Сколько я спала? Младшенькая уже такая большая», «Девочкам успехов за партой, а родителям — терпения, терпения и еще раз терпения».

Ранее Иван Ургант поздравил падчерицу с 25-летием и назвал себя строгим отцом.