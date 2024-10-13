«Учитесь на ошибках»: Литвин впервые прокомментировал задержание после драки на футбольном матче

Михаил Литвин прокомментировал свое задержание после драки на футбольном поле.

Блогера-миллионника задержали после дебоша, который он устроил на матче Медиалиги. Однако перед тем, как сесть в изолятор, Михаилу удалось выйти на связь и записать обращение своим подписчиком. Он пообещал позже более подробно рассказать о произошедшем и призвал всегда заступаться за самих себя и не позволять людям осквернять себя.

«Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети. Но свое имя и честь никогда не давайте оскорблять», — сообщил Михаил у себя в Telegram-канале «ЛИТВИН»

Напомним, что на футбольном матче между Lit Energy и «СКА-Ростов» произошла массовая драка. Президентами футбольных команд являются Михаил Литвин и Баста. Во время игры болельщики «СКА-Ростов» выкрикивали с трибун оскорбления в сторону блогера. Тогда Литвин не выдержал и подбежал к одному из них и ударил по лицу, чтобы отстоять свои честь и достоинство. Рэпер Баста попытался вмешаться в конфликт и спокойно объяснить Михаилу, что его команда первая начала переходить на личности.

Ранее мы писали о том, что блогера Михаила Литвина задержали полицейские после драки с футбольным фанатом.