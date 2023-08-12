Не общается с детьми и еле передвигается: что случилось с Натальей Фатеевой

88-летнюю народную артистку РСФСР Наталью Фатееву давно не видно на сцене. О том, что сейчас происходит со знаменитостью, передает News.ru.

Фатеева проживает в одиночестве в собственной квартире в Москве уже много лет. Компанию артистке может составить только ее сиделка, помогающая передвигаться. Знаменитость едва способна ходить, поскольку перенесла шесть операций на ноги.

Отмечается, что врачи меняли Фатеевой сустав. Однако в организм попала инфекция, после чего самостоятельное передвижение стало невозможным. Кроме того, знаменитость не может сесть без постороннего вмешательства.

Что касается общения с семьей, то Фатеева его давно прекратила. Сын Владимир Басов признавался, что актриса сама отдалилась от него с сестрой. Она даже заставляла дочь написать отказ от новорожденного сына.

С подругами и поклонниками Фатеева тоже не выходит на связь, а от работы и вовсе отказывается. Дело в том, что актриса хочет остаться в памяти публики красивой, здоровой и молодой, как раньше.

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