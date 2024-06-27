Учит медиков стендапу: комик Гудков нашел способ заработка в России, став лицом нового проекта

После приезда в Россию комик Александр Гудков ищет возможности подзаработать. Юморист стал лицом проекта для медицинских работников «Смехосоматика» и теперь будет его ведущим на регулярной основе.

Первое мероприятие проекта состоялось в начале июня. Следующее пройдет в конце октября, пишет Абзац.

Чтобы пройти обучение стендапу от именитого комика, медикам придется заплатить 45 тыс. рублей. Вместе с ним на сцене появится его давняя подруга Екатерина Варнава, которая также высказывалась ранее против политики России.

Проект зарабатывает не только на учениках, но и на рекламе. Потенциальным спонсорам нужно заплатить от 250 тыс рублей до 1 млн рублей. Часть из этой суммы пойдет в карман юмористам.

Отметим, что артист не афиширует данное мероприятие в своих социальных сетях.

После закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гудков сделал несколько провокационных постов в соцсетях и пропал из медийного пространства. Многие связывали это со скандалом вокруг его пародии на песню SHAMAN «Я русский».

Ранее юморист вспомнил про свою востребованность на шоу Екатерины Варнавы. Подробнее читайте здесь.