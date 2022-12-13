Учит армянских детей: куда пропал Гарик Мартиросян после ухода из Comedy Club

Раньше имя Гарика Мартиросяна знали многие, так как он был одним из самых известных юмористов в стране. Сначала КВН, потом успешный проект Comedy Club, который он покинул в 2017-ом году, тем самым шокировав многих зрителей. Юморист пропал со сцены, а затем и его голос, который раньше звучал за кадром. Какое-то время Гарик пытался реализоваться в сольном шоу, но после нескольких выпусков оно закрылось, и с тех пор шоумен исчез с публичного пространства. Отсюда вопрос: куда пропал Мартиросян?

Сначала без комика Comedy Club представить было сложно, по со временем зрители привыкли. Сам Гарик признавался, что выгорел. Ему было тяжело придумывать каждый раз новую программу, поэтому он решил заняться другими шоу. Причем теперь в качестве продюсера.

Сейчас Гарик Мартиросян выпускает в Ереване детскую программу. Для юмориста это пока что-то новое, и он постепенно узнает все тонкости этого направления. По его словам, он ушел в эти проекты с головой, и ему нравится, что юные зрители после его спектаклей оставляют теплые отзывы и пишут хорошие комментарии в социальных сетях под роликами с выступлений.

Гарик рассказал, что его работа теперь больше направлена не на юмористическую, а обучающую составляющую. С помощью его шоу армянские дети учатся читать, познавать новое, а также уважать друг друга.

К слову, от ТНТ Мартиросян все же далеко не ушел и уже совсем скоро собирается возвращаться на телеэкраны с новым проектом, в котором появится вместе с Мариной Кравец. Шоу носит название «Конфетка». Гарик поделился, что считают свою соведущую прекрасной и талантливой девушкой. Он посоветовал зрителям сосредотачивать все свое внимание именно на Марине, а не на нем.

Ранее стало известно, что закрытое шоу «Импровизация» на ТНТ может вернуться. Об условиях сообщила директор телеканала Тина Канделаки.